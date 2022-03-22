Moda sektöründe sürdürülebilirlik hızlanıyor

Küresel su kaynaklarının korunması ve moda sektörünün sürdürülebilirliğinin hızlanması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda DeFacto, son 2 yılda 2 milyon adet ürün için toplamda 17 bin 400 ton su tasarrufu sağlayarak, su kullanımını yüzde 26 oranında azalttı.

DeFacto, su kaynaklarını koruma yolunda çalışmalarına devam ediyor. Pek çok tasarruf projesini devreye alan marka, kendi lokasyonlarında su verimliliği elde etme ve üretimde su kullanımını azaltmanın yanı sıra bireylerin de karbon ayak izini azaltmalarına destek olacak koleksiyonlar tasarlıyor. Marka, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla, küresel su kaynaklarının korunmasına dikkat çekiyor.

Hem üründe hem tesiste daha az su kullanımı

Yapılan açıklamaya göre, son 2 yılda 1 milyon 990 bin adet sürdürülebilir ürün için 17 bin 400 ton su tasarrufu elde eden marka, her bir ürün için 10 litre su tasarrufu sağlayarak su kullanımını yüzde 26 oranında azalttı. Ayrıca kendi lokasyonlarında kişi başı su tüketim yoğunluğunu kişi başı 17,42 metreküpten 10,84 metreküpe düşüren marka, 1 kişinin su ayak izinde yüzde 38’lik bir azalma sağladı.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 2014 yılında imzalayarak perakende sektörüne örnek teşkil eden marka, kendi tesislerinde kaynak kullanımını azaltıyor ve her yıl onlarca tasarruf projesini devreye alıyor. Sürdürülebilir koleksiyonlarıyla müşterilerine de çevreye duyarlı tüketim imkanı sunmayı amaçlıyor.