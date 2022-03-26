Mudanya’da av hayvanlarına kimlik

Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mudanya’da faaliyet gösteren Güzelyalı Kara ve Deniz Avcıları Derneği yaptıkları çalışmayla av köpeklerine kuduz aşısı yaptı. Av köpeklerinin Petvet Kayıt Sistemine kayıtları yapıldı.

Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Veteriner Hekimler ve Mudanya’da faaliyet gösteren Güzelyalı Kara ve Deniz Avcıları Derneği Başkanı Hızır Mahmutoğlu tarafından organize edilen, Tarım İlçe Müdürü Veteriner Hekim Ergün Karadağ’ın da eşlik ettiği organizasyonda Kedi, Köpek ve Gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik çerçevesinde 30 av köpeğine kuduz aşısı uygulandı.

Köpekler cip takılarak kimliklendirildi, ve kayıt sistemine dahil edildi.

Mudanya Tarım İlçe Müdürü Ergün Karadağ yaptığı açıklamada açıklamada, "Uygulamayla beraber hayvanların sokağa atılmasının önüne geçilmesi, çalınan hayvanların bulunabilmesi ve hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması amaçlanmaktadır. Yıl sonuna kadar tüm hayvan sahiplerinin hayvanlarına mikroçip taktırmaları kanuni zorunluluktur." dedi.