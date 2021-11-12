Nehrin kumu parke taşına dönüştürülecek, köylünün ayağı tozdan çamurdan kurtulacak

Bulgaristan dağlarından Meriç Nehri’nin akıntısıyla Edirne’ye kadar ulaşan kumlar, Edirne Valiliği’nin projesiyle parke taşına dönüştürülerek köy yollarında kullanılacak.

Bulgaristan ve Yunanistan’dan Meriç ve Tunca nehirleri aracılığıyla akan kumlar Edirne’de birikiyor. Edirne’de biriken kumlar özel firmalar tarafından toplanarak, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesine sevkiyatı yapılarak satılıyor. Edirne Valiliğinin bir firma ile imzaladığı protokol kapsamında Meriç Nehri’nde biriken kumlardan parke taşı üretilecek ve bu taşlar Edirne’nin köylerinde kullanılacak.

Beton maliyeti yarı yarıya düşecek

Edirne Valiliğinin parke taş, hazır beton üretim santrali ve palet üretim tesisinin açılış töreninde konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, nehirler aracılığıyla Edirne’ye kadar akan kumların sadece Edirne’nin değil, İstanbul’un da kum ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladığını söyledi. Meriç Nehri’nin yanına kurulan tesiste üretilecek betonun maliyetinin ise yarı yarıya düşeceğini ifade eden Vali Canalp, kamu kurumlarının ihtiyaçlarının da daha ucuza giderileceğini anlattı. Aynı zamanda tesisin içinde kilit parke taşı üretim bölümünün de olduğunu belirten Vali Canalp, bu tesiste Edirne’ye bağlı ilçe ve köylerin parke taşı ihtiyacının yarı fiyatına üretileceğini söyledi. Vali Canalp, “Meriç Nehri kumunun Lalapaşa ilçesindeki toprakla harmanlanıp üretilecek olan parke taşıyla Edirnelilerin ayağı tozdan çamurdan kurtulacak” dedi.