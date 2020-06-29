Norveç’in ünlü stadyumuna iklim dostu çözüm

Norveç’in en ünlü spor tesislerinden Bislett Stadyumu’na daha yeşil bir gelecek sunmak amacıyla Eaton’ın xStorage Buildings sistemininin kurulduğu açıklandı.

Norveç’in en ünlü spor tesislerinden biri olan ve her yıl düzenlenen ExxonMobil Bislett oyunları uluslararası atletizm etkinliğine ev sahipliği yapan Bislett Stadyumu; daha yeşil bir gelecek sunmak, pikleri azaltmak, solar üretiminden daha akıllı bir şekilde istifade etmek ve stadyumda düzenlenen etkinlikler esnasında yedek güç kaynağından beslenmeyi garanti etmek için Eaton’ın xStorage Buildings sistemininin kurulduğu açıklandı. Yapılan bilgilendirmede; 2018 yılı yaz ayında, Bislett Stadyumu’na yılda 150 bin kWh elektrik üretebilen 1100 metrekarelik solar paneller kuruldu. Buna takiben, 100 kW güç çevrim sistemini ve LEAF akü modüllerinden oluşan 30 adet Eaton akü paketine sahip 3 adet rack kabinini içeren Eaton xStorage Buildings enerji depolama sistemi kuruldu. Bu enerji depolama sistemi gelecekte artması beklenen enerji ihtiyacına göre ölçeklenebildiği açıklandı.

Bislett Stadyumu Kültürel ve Sportif Tesisleri Belediye İşletme Direktörü Eli Grimsby, proje hakkında şöyle konuştu: "Norveç’teki spor tesisleri için iklim dostu çözümleri sağlayan güç olmak istiyoruz. Bislett Stadyumu’ndaki enerji depolama sistemi solar üretimden daha iyi yararlanmamızı sağlayacak ve kontrol sistemi enerji masrafımızı azaltacak."

Eaton Norveç Ülke Müdürü Jon Helsingeng, konu ile ilgili değerlendirmesinde; "Solar panellerin ve Eaton xStorage Building enerji depolama sisteminin bir arada kullanılması; stadyumun muhtemel en kötü durum senaryosundan korunmasını ve pik dönemlerindeki tüketimin yanı sıra, spor tesisinin etrafında bulunan ve şebekenin güç kaynağının güvenli olarak bilindiği alanlarda yaşayan kişilerin tüketimini yönetmesini sağlayacak. Stadyumu ve stadyumun daha yeşil bir gelecek oluşturma vizyonunu desteklemekten memnunuz." dedi.