Oğlunun hatırasını yaşatmak için binlerce fidanı toprakla buluşturan öğretmene anlamlı sürpriz

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kazada ölen oğlu için binlerce fidanı toprakla buluşturan öğretmen Hüseyin Güven’i Başkan Mehmet Kanar belediye kapısında alkışlarla karşıladı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kaza sonucu kaybettiği oğlunun anısını diktiği binlerce fidanla yaşatan öğretmen Hüseyin Güven (65), Başkan Mehmet Kanar’ın misafiri olarak geldiği Belediye hizmet binasında alkışlarla karşılandı. Baba Hüseyin Güven ile bir araya gelerek sohbet eden Başkan Mehmet Kanar, üniversite hayali kuran ve daha 16 yaşında gencecik bir fidanken hayattan kopan Ertuğrul için dikilen fidanların gelecekte çeşitli canlılara yuva olacağını, gölgesinde insanların serinleyeceğini ve meyvesini yiyeceğini ifade ederek bunun verdiği mutluluğu hissetmek bize yeter dedi.

Baba Hüseyin Güven, 2008 yılında 16 yaşındayken hayatının kaybeden oğlu lise 2. Sınıf öğrencisi Ertuğrul Güven anısına fidan dikme seferberliği başlattı. Mustafakemalpaşa Belediyesinin destekleriyle fidanlar toprakla buluşturulurken dikilen fidanların sayısı 5 bine ulaştı.

Meslek hayatı boyunca ülkenin dört bir yanında ve yaşadığı bölgede binlerce öğrenci yetiştiren Güven, ilçenin Yamanlı mahallesi yolunda meyve ağaçları, kabristanların ağaçlandırılması, Paşalar Kazı alanında meyve ormanı ve mesire alanı gibi birçok ormanlık olan oluşturarak, ilerleyen yaşına rağmen fidanların ve ağaçların bakımını da kendisi üstleniyor.

Hüseyin Güven yaptığı işin adeta ağaçlandırma seferberliğine dönüştüğünü belirterek, birçok kesimden de destek gördüğü söyledi. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a desteklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Güven, “Sağlığım elverdikçe fidan dikmeye devam edeceğim” dedi.