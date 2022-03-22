Öğrenciler suyun önemine dikkat çekmek için bakın ne yaptılar

SAKARYA (İHA) – Sakarya’da 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında farklı bir etkinliğe imza atıldı. Suyun önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen çalışmada öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte ellerine aldıkları damacanalar ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Sakarya Altınküre Okulları öğrencileri, Dünya Su Günü’nde suyun önemine dikkat çekmek için farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Dünya genelinde suya ulaşmakta zorluk çeken insanlar başta olmak üzere suyun önemine dikkat çekebilmek için harekete geçen öğrenci ve öğretmenleri pet şişe ve damacanalar ile yürüyüş gerçekleştirdi. Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinden başlayan yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda son buldu. Slogan, pankart ve şişeler ile yürüyüş yaparak su konusunda yaşanan mağduriyeti topluma yansıtmayı amaçlayan öğrencilere, bazı vatandaşlar da destek oldu.

“Farkındalık oluşturabilmek için yürüyüş yaptık”

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cüneyt Cingöz, “Bugün bilindiği üzere 22 Mart Dünya Su Günü. Bizde bugün için farkındalık oluşturmak adına öğrencilerimiz ile birlikte sembolik bir yürüyüş yaptık. Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakabilmek için bu çalışmaya imza attık. Çocuklarımızın yürüyüşü kısa ve sembolikti ama dünyanın birçok bölgesinde kadınlar ile çocuklar kilometrelerce yol yürüyerek bir bidon suyu evlerine taşımakta ve bunu günde birkaç kez tekrarlamaktalar. Uzmanlar, ülkemizin 107 milyar metreküp su arzına sahip olduğunu vurgulasalar da mevcut su kaynakları zaman ve mekana göre düzensiz dağılmakta ülkemizde. Öte yandan, ortalama bin 307 metreküp kişi başına düşen su miktarı ile ülkemiz uluslararası ölçütlere göre su krizine aday olan, ortak olan ülkeler içerisinde değerlendirilmektedir. Biz önlemler almalıyız. Sürdürülebilir bir yaşam bırakmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir hayat bırakmak adına su kaynaklarımıza sahip çıkmalı ve onları tasarruflu kullanmalıyız. Etkinlik kapsamında vatandaşlardan çok güzel tepkiler aldık. Günün anlam ve önemine ithafen atılan sloganlara onlar da eşlik ettiler. Güzel bir geri dönüş aldığımızı söyleyebilirim, umarım amacımıza ulaşırız” dedi.

“1.1 milyar insanın sıkıntısını dile getirmeyi amaçladık”

Altınküre Okulu 9’uncu sınıf öğrencisi Müge Üvez ise, “Bugün burada temiz ve sağlıklı suya ulaşamayan 1.1 milyar insanın sıkıntısını dile getirmeyi amaçladık. Bizlerin yaşadığımız bölge itibariyle suya ulaşması çeşmeyi çevirmek kadar kolay. Ama dünyada evinde çeşmesi bile olmayan yüz milyonlarca insan var. Her 90 saniyede bir çocuk, su ile bağlantılı bir hastalıktan hayatını kaybetmektedir. Susuzluğun en büyük mağdurları maalesef çocuklar oluyor. Her gün taşıma suyla saatlerce evlerine su ulaştırmaya çalışıyorlar. Bugün pet şişelerle yürümemizin amacı; onların bu mağduriyetini topluma yansıtmaya çalışmaktır. Su en değerli varlığımızdır, onu korumalı ve bireylere sağlıklı ulaştırmalıyız” diye konuştu.