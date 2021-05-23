Ormanda ot toplamaya gitti, yavru karaca buldu

Arnavutköy’de ormanda yabani ot toplamak için dolaşan Hatice Karataş, yavru bir karaca buldu. Karacayı önce evine getirip beslemeye çalışan Karataş, ardından uygulama noktasına giderek polislerden yardım istedi. Yavru karaca polis noktasına çağrılan veteriner ekiplerine teslim edildi.

Arnavutköy’de iş çıkışı arkadaşları ile ormana giderek ot toplayan Hatice Karataş ağaçlık alanda yatan yavru karacayı fark edip yanına aldı. Karacayı evine götüren ve aldığı süt ile besleyen Karataş, internetten yaptığı araştırmalar sonucunda karacanın yakalanmasının ve beslenmesinin yasak olduğunu öğrendi. Karaca ile birlikte evinden çıkan Karataş, polis noktasına gelerek yardım istedi. Polis ekipleri de veterinere haber verdi.

Türk Kızılay’ı aç olan karacı besledi

Polis ekiplerinin olay yerinde ufak tefek yaraları ile ilgilendiği karacaya kan çadırında görevli olan Genç Kızılay gönüllüleri de süt vermeye çalıştı. Hatice Karataş ve oğlu Cihan Karataş ekipler olay yerine gelene kadar karacanın başından ayrılmadı.

Yaşananları anlatan Cihan Karataş, "Annem ormanda ot ararken ağacın dibinde bulmuş. Köpeklere yem olmaması için eve getirmiş. Evde nasıl besleyeceğimizi bilmiyorum cezası da ağır. Veterinerden nasıl beslenmesi gerektiğini öğrenmeye çalıştık. Şimdi Milli Parklara teslim edeceğiz" dedi.

Karacayı bulan Hatice Karataş ise, "Hastanede vardiya çıkışı ot toplamaya çıktım. Ormanda gördüm kalkıp kaçmadı. Dedim köpekler yemesin alıp götürelim. Hayvan barınağına teslim etmek istedik. Birkaç yeri aradım en son polislere soralım dedik" ifadelerini kullandı.