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Otomobiller karda ilerlemekte güçlük çekti

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Bursa’da etkisini sürdüren kar yağışı, otomobilleri yoldan çıkardı. Karla kaplanan yolda ilerlemeye çalışan otomobiller, zor anlar yaşadı.

Otomobiller karda ilerlemekte güçlük çekti
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Bursa’da etkisini sürdüren kar yağışı, otomobilleri yoldan çıkardı. Karla kaplanan yolda ilerlemeye çalışan otomobiller, zor anlar yaşadı.

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Bursa’da aralıklarla yağan kar yağışı sebebiyle yollar buz pistine döndü. Aniden bastıran kara ve Valiliğin hava durumu uyarılarını dikkate almayan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Düz yolda sağa sola gitmeye başlayan otomobiller, diğer araç kameralarından görüntülendi. Bazı sürücülerin ise, düz ilerleyememesi drift yaptığı izlenimini ortaya koydu.

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