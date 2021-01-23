(Özel) İstanbulluların akın ettiği sahil çöp yuvasına dönerek kızıla boyandı

İstanbulluların akın ettiği sahile giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Şile Ağva merkez sahiline vuran kırmızı yosunlar, sahil şeridini kızıla boyadı. Sahil evsel atıklarla adeta çöp yuvasına döndü. Sahil evsel atıklarla adeta çöp yuvasına döndü. Sahilin görevliler tarafından temizlenmemesi dikkat çekerken, sahilin içler acısı hali havadan görüntülendi.
”Sahilin çöp yuvası olmasına çok şaşırdık“Serhat Şerbetçi, “Biz, İstanbuldan gezmeye geldik. Sahilin böyle çöplerle pislik içerisinde olmasına gerçekten çok şaşırdık. Şu anda yaz mevsimi de değil. Her yer plastik, su şişeleri, ağaç parçaları ve denizin getirdiği çöplerde var. İnsan faktörünün de etkisi çok fazla, bu duruma çok üzüldük. Burada neler yok ki pet şişeler var, ağaçlar var, temizlik malzeme kutuları var. Cam şişeler, oyuncaklar var, olmaması gereken her şey var. Ayrıca sahil kızıla boyanmış, rüzgarın etkisiyle denizden gelen yosunlar. Pandemi sürecinde insanlar yokken temizlemek için Belediyelere bir fırsat, umarız boş zamanda değerlendirilerek temizlenebilir” diye konuştu.