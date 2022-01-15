(Özel) Kazdağları adeta gelinlik giydi

Bölgede 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından açan güneş ile birlikte Kazdağları’nın beyaz güzelliği gözler önüne serildi. Kazdağları’nın beyaz güzelliği drone ile havadan görüntülendi. Kazdağları yeşilin huzuru ile beyazın saflığını bir araya getiren manzaralara ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 3 gündür Kazdağları’nda etkili olan karın ardından güneş açtı. Güneşle birlikte karın cefası bitti, güzellikleri ortaya çıktı. Kazdağları’nda Hanlar mevkiindeki ormanlık alanlar yeşil ve beyazın adeta dansı ile eşsiz manzaralar sunuyor. Kazdağları’nın beyaz örtüsü drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde karlar altında kalan çam, kayın ve meşe ormanları seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Birçok doğasever ve fotoğraf meraklısı nadir oluşan bu manzarayı görmek için bölgeye gelmeye devam ediyor.