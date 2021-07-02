(Özel) Kınalıada’da görülen su samuru vatandaşların ilgi odağı oldu

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Kınalıada’da sahilinde bulunan bir sandalın üzerinde görülen su samuru vatandaşların ilgisini topladı. Su samurunu gören vatandaşlar heyecan içerisinde cep telefonlarına sarılarak davetsiz misafiri görüntülemeye çalıştı.

(Özel) Kınalıada’da görülen su samuru vatandaşların ilgi odağı oldu
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Kınalıada’da sahilinde bulunan bir sandalın üzerinde görülen su samuru vatandaşların ilgisini topladı. Su samurunu gören vatandaşlar heyecan içerisinde cep telefonlarına sarılarak davetsiz misafiri görüntülemeye çalıştı.

Kınalıada sahilinde akşam saatlerinde gezintiye çıkan bir grup vatandaş, sandalın üzerinde yatan bir kedi gördüklerini sandı. Vatandaşlar sandala yaklaştıklarında gördükleri hayvanın kedi değil su samuru olduğunu fark etti. Sandal üzerindeki su samurunu gören vatandaşlar heyecana kapılarak cep telefonlarını çıkarıp su samurunu görüntülemeye başladı. Su samurunu gören vatandaşların sevinç ve heyecanı renkli anlara sahne oldu.
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