(Özel) Konteyner konuldu ama vatandaş yine de çevreyi katlediyor

Bursa’da belediye ekipleri sivil zabıta ile drone’lu denetim yapmasına ve onlarca kişiye ceza kesmesine rağmen vatandaşların duyarsızlığı sürüyor. Osmangazi Belediyesi, çevre katliamının yapıldığı bölgeye seyyar konteyner koydu. Ancak vatandaşlar moloz ve çöplerini konteynırlara rağmen yine çevreye döküyor.

Osmangazi Belediyesi, son günlerde özellikle tarım arazilerinin bulunduğu bölgelerde kaçak moloz dökümlerinin artması üzerine denetimleri sıklaştırdı. Duyarsız vatandaşların çevre katliamı ’pes’ dedirtti. Drone desteği ile kaçak döküm yapanları adım adım takip eden ekipler, boş arazilere ve yol kenarlarına moloz döken kişilere 5 ila 23 bin TL arasında ceza kesiyor. Dökülen molozlar ise temizleniyor. Vatandaşların denetimlere rağmen yine moloz dökme ihtimaline karşı 2 tane moloz konteyneri boş alana bırakıldı.

Geçen hafta yaptığı açıklamada, başta tarım arazileri olmak üzere şehrin hiçbir noktasının kirletilmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, moloz dökmek isteyen vatandaşların Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Geçit’te belirlediği döküm sahasını kullanabileceğini söylemişti. Bunun üzerinden bir hafta geçmeden vatandaşların çevre katliamına devam etmesi herkesi üzdü. Belediyenin koymuş olduğu konteynırlara rağmen gelişi güzel dökülen moloz ve inşaat atıkları herkesi üzdü.