(Özel) Müsilajdan arındırılan Caddebostan ve Kartal sahilleri havadan görüntülendi

İstanbul sahillerinde deniz yüzeyindeki müsilaj etkisini kaybetti. Denizin derinliklerinde devam eden müsilajı ise ortadan kaldırmak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Eski görünümüne kavuşan Caddebostan ve Kartal Sahili’nin son hali ise havadan görüntülendi.
Öte yandan, başta Marmara Denizi olmak üzere birçok noktada etkili olan müsilaj sonrası balıkçılar etkilenmiş, İstanbul sahillerinde oluşan yoğun koku ve görüntü kirliliği tepkilere neden olmuştu. Müsilajın etkisini kaybetmesiyle deniz yüzeyi eski görünümüne kavuştu.
Caddebostan ve Kartal Sahili’nin son hali ise havadan görüntülendi.