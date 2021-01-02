(ÖZEL) Ömerli Barajında korkutan görüntü: Yavru balıklar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

İstanbul’da bir balıkçı kuraklığın etkisiyle su seviyesi büyük oranda düşen Ömerli Barajı’ndaki çok sayıda yavru balığı yaşatmak için kovayla toplayarak barajın su seviyesi yüksek olan alanına bıraktı. Su seviyesi çekilen barajın bataklığa dönüşmesi, kuraklığı gözler önüne serdi.