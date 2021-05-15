(Özel) Zeytinburnu’nda karaya oturan geminin son parçası da denizden çıkarıldı

Zeytinburnu’nda şiddetli lodos nedeniyle karaya oturan geminin bekleyişi sona eriyor. Son çapasının da denizden çıkarıldığı geminin enkazı 5 gün içerisinde tamamıyla kaldırılacak.
Zeytinburnu’nda şiddetli lodos nedeniyle yaklaşık 3 ay önce karaya oturan ‘STREAMLINE’ isimli geminin sessiz bekleyişi son buluyor. Haciz nedeniyle demirlenen Morini Limanı’na kayıtlı ve Komorlar bayraklı kargo gemisinin karaya oturmasının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ekipler, su altında hasar ve sızıntı tespit çalışması gerçekleştirmişti. Bazı noktalarından kıyıdaki kayalara halat bağlanan gemi için iş görmez raporu verilmişti. Raporun sonrasında geminin enkazı çevreyi kirletmesine fırsat verilmeden Mart ayında kaldırılmaya başlandı. Kaldırılması için uzun uğraşlar verilen geminin sessiz bekleyişinde sona gelindi. Son çapası da denizden çıkartılan geminin enkazı 5-6 gün içinde tamamen kaldırılacak.
“Geminin kurtarılamayacak halde olduğu tespit edilmiştir”
“Şuan son parçayı denizden çıkardık”
Gerekli izin işlemleri tamamlandıktan sonra çalışmanın başlatıldığını ifade eden Ünlü, “Deniz kirliliğine sebep olmamak için bariyerli güvenlik önlemleri, gerekli iş güvenlik önlemleri alınmıştır. İşlemlerin sonrasında söküm işlemlerine başladık. Su altı dalgıçlarımızla birlikte hem karadan hem denizden yaklaşık 25-30 kişilik bir ekiple çalışmamızı tamamlamış bulunuyoruz. Şuan son parçayı denizden çıkardık” şeklinde konuştu.
“Yaklaşık 1000 ton civarında hurda malzeme geri dönüşüme kazandırılmıştır”Çalışmalar esnasında herhangi bir çevre kirliliği ve iş kazasına sebebiyet vermediklerini söyleyen Ünlü, “Yaklaşık 5-6 gün içerisinde de son parçayı keserek komple ortalığı temizleyerek buradan çıkacağız. Yaklaşık bin ton civarında hurda malzeme geri dönüşüme kazandırılmıştır. Deniz kirliliğine sebep olmadan işlemi tamamlamış bulunuyoruz. Yine daha önceden batan ‘Bereket’ gemisi, Şile’de bulunan ‘Natalia’ gemisinin de firmamız tarafından söküm işlemleri yapılmıştır” diye konuştu.