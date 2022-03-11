Pendik’te 4 İETT aracı yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı

Pendik’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 İETT aracı yolda kalırken, toplu taşıma araçlarıyla işe gitmeye çalışan vatandaşlar mağdur oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından mega kent İstanbul’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Pendik Güzelyalı Mahallesi Bağdat Caddesi’nde kar yağışı nedeniyle 4 İETT aracı yolda kaldı. 133 ve 133 KT Pendik-Kartal istikameti güzergâhında olan İETT araçları yolda kalınca işe gitmeye çalışan vatandaşlar soğuk havada inmek zorunda kaldı. Otobüsten inen vatandaşların yoğun kar yağışı altında güçlükle yürüdüğü görüldü. Sabahın erken saatlerinde ise 2 İETT otobüsünün de yolda kalmasıyla kontak kapattığı görüldü.

“İnsanlar şu anda perişan durumda”

Ali Yılmaz isimli bir vatandaş, “Daha önceden yapılan uyarılara rağmen tuzlama yok, herhangi alınan bir önlem yok. Gördüğünüz gibi İETT’ler kontak kapattı. Yolcular inmek zorunda kaldı. Ana caddelerde bile tuzlama yok. İnsanlar şuanda perişan durumda” diyerek tepki gösterdi.