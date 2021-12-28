Pendik’te gecekondu dönüşümünde hak sahiplerine anahtarları teslim edildi

Pendik’te gecekondu bölgesinde ikamet eden vatandaşların mağduriyetini gidermek üzere inşa edilen 3 bloklu toplam 178 dairenin anahtar teslim töreni düzenlendi. Hak sahipleri, anahtarlarını AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve protokolün elinden aldı. Törende yaptığı konuşmada İBB’nin hak sahiplerine 432 konutu vermemesi üzerine konuşan Başkan Ahmet Cin, "Lütfen gecekondu sahiplerine verilmek üzere sizden önceki dönemde yapılmış 432 tane konutu hemen sahiplerine teslim ediniz. Anlamsız bir direnişle Pendik’teki dönüşüme zarar vermeyiniz" ifadelerinde bulundu.

Pendik’te gecekondu dönüşümünde hak sahipleri için inşa edilen Harmandere Konutları 2. Etap’ı anahtar teslim töreni yapıldı. Programa; AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve konut sahipleri katıldı. Gecekondu bölgesinde ikamet eden vatandaşların mağduriyetini gidermek üzere inşa edilen, 3 bloklu 178 evden oluşan ve yaklaşık 3.5 yılda tamamlanan Harmandere konutlarının hak sahipleri; Reşit Yıldız, Mustafa Değirmenci, Nuriye Irmak, Kenan Kara anahtarlarını AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve protokolün elinden aldı. Yapılan anahtar teslim töreninin ardından Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin öncülüğünde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve protokol örnek konutları gezdi.

“Hemşerilerimiz, bu değişimi kıyaslama imkanı bulacaktır”

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Büyükşehir ile ilgili İl Başkanımız, Belediye Başkanımız bazı değerlendirmelerde bulundu. Ben sadece şunu söylüyorum. Yolun yarısı gitti. Kaldı yarısı, kalan yarısını da izleyelim bakalım. Vatandaş İstanbul’u bir tercih yaptı. Onun tercihinin başımızın üzerinde yeri vardır. Belki de bu tercih bizim için bir fırsattır. İstanbul için bir fırsattır. Neden söylüyorum? 25 yıl gönül belediyeciliği ile, bu değişimi 94 öncesi unutuldu. Bu değişimi kıyaslama imkanı bulacaktır. İstanbul’da AK Parti belediyeciliği nasıldı, hemşehrilerine nasıl hizmet ediyordu? Nasıl anlayışla çalışıyordu? Nasıl dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürüyordu. Şimdi nasıl, bunu kıyaslama, gözünüzün önüne getirme fırsatı verdi. Tabii ki bunu değerlendirecek İstanbul ve kararını 2024’de ona göre verecektir. Değerli hemşerilerim evet bu hizmetler, bu dönüşümler burada durmuyor, devam edecek. Önemli olan dönüşümü yapmak değil, yapılan işin de vatandaşın içine sinmesi. Ne varsa Pendik’te var diyoruz. Yaptığı işlerde, anlattığı şeylerle bunu gösteriyor“ dedi.

“Sizden önceki dönemde yapılmış 432 tane konutu lütfen hemen sahiplerine teslim ediniz”

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise İBB’nin hak sahiplerine 432 konutu vermemesi üzerine çağrıda bulundu. Başkan Cin, “Biz bu çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettirirken başka bir konu maalesef gündemimizde olmaya devam ediyor. Bu noktada yine bizim önceki dönemde bizim zamanımızda Pendik’te kamu alanında kalan gecekonduların tasfiyesiyle ilgili gecekondu sahipleriyle yapılan görüşmeler neticesinde Büyükşehir tarafından yapılan 432 tane dairenin 2.5 yıl önce bitmiş olmasına rağmen, 2.5 yıldan beri buraların gecekonduların sahiplerine tahsis edilmediğiyle ilgili gündemimizi maalesef işgal etmeye devam ediyor. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor olmasına rağmen maalesef Büyükşehir Belediyesi bu gecekondu sahiplerine bitmiş olan dairelerin tahsisi ile ilgili direncini maalesef gösteriyor. Biz buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Lütfen gecekondu sahiplerine verilmek üzere sizden önceki dönemde yapılmış 432 tane konutu lütfen hemen sahiplerine teslim ediniz. Anlamsız bir direnişle Pendik’teki dönüşüme zarar vermeyiniz. Yine maalesef gündemde olan başka bir konuyu da burada ifade etmek isterim. Pendik’imizde ilk Büyükşehirin iştiraki olan KİPTAŞ’ın Pendik’te yapmak istediği gelir getirici bir proje var. Bu proje yaklaşık 140 bin metrekare kapalı alanı olan 894 tane bağımsız bölümden oluşan bir ticari alan. Maalesef daha önceki dönemlerde ilçe belediyesinden ruhsat alınarak bu tür faaliyetlerin, inşai faaliyetlerin yapıldığını bildiğimiz halde burayla ilgili Büyükşehir Belediyesinin bize bilgi veya ruhsat almasıyla ilgili hiçbir talebi olmadı“ diye konuştu

“Çamlıca’daki kuleye çıktım, baktım, KİPTAŞ’ın yaptığı 50 bin evi arıyorum, bulan varsa bana söylesin”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “KİPTAŞ’tan konu açıldığı için bildiğim kadarıyla matematik söyleyeyim. Hani İBB yönetimi matematiği ağlatıyor ama hesap yaparken AK Parti döneminde KİPTAŞ’ın gerek sosyal konut, gerek dönüşüm, gerek farklı projelerle ortalama yılda ürettiği konut sayısı 4 bin, yani her yıl 4 bin tane konut üretmişiz farklı şeylerde, içinde sosyal konutu var, kentsel dönüşümü var. Şimdi diyorum ki bugünkü Belediye yönetimi 20 bine çıkaracağını söyledi. Dedi ki ben yılda 20 bin konut yapacağım. Şimdi söylüyorum. 2,5 buçuk yılda bizim hızımızla gitseydiniz 10 bin konut yapmanız lazımdı. Kendi iddia ettiğiniz hıza göre de 50 bin konut yapmanız lazım. Lütfen bana gösterin. İstanbul’un en büyük kulesine çıktım baktım. Yeni yapılan Çamlıca’daki kule, kıymetli başkanımızın da emeği olan kuleye çıktım, baktım. KİPTAŞ’ın yaptığı 50 bin evi arıyorum hala. Bulan varsa bana söylesin“ ifadelerini kullandı.

“40 yıldır burada oturuyorduk, gecekondumuz vardı onu verdik”

Anahtarını Binali Yıldırım’ın elinden alan hak sahiplerinden Mustafa Değirmenci, “ Çok güzel bir duygu, bize bu güzelliği yaşatan Pendik Belediye Başkanımız, tabi bunlar AK Parti’den sayın reisimiz sayesinde oluyor. En güzel günler böyle olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. 40 yıldır burada oturuyorduk, gecekondumuz vardı onu verdik. İşte buradan daire aldık. “ diye açıkladı.