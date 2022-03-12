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Pendik’te karın keyfini çocuklar çıkardı

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Pendik’te kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar sokaklara akın etti. Karın keyfini çıkaran çocuklar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik’te karın keyfini çocuklar çıkardı
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Pendik’te kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar sokaklara akın etti. Karın keyfini çıkaran çocuklar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da kent genelinde kar yağışı etkisini attırmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken çocuklar karın keyfini çıkarmak için sokakları doldurdu. Sokaklarda buluşan çocuklar, Pendik Kavakpınar Mahallesi’nde kartopu oynayıp kardan adam yaptı. Karın keyfini çıkaran çocuklar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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