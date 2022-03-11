banner4556

Pendik’te kaygan zeminde araçlar kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı

banner4664

İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah işlerine gitmek için dışarı çıkanlar ana cadde ve ara sokaklardan otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Yolda kalan araçlar patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

Pendik’te kaygan zeminde araçlar kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı
banner4583
banner4336

İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah işlerine gitmek için dışarı çıkanlar ana cadde ve ara sokaklardan otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Yolda kalan araçlar patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

Pendik Bağdat Caddesi’nde sabah dışarı çıkanlar, araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. Ana caddelerde ve ara sokaklarda bir çok kişi yolda kaldı. Araçlar patinaj çekerek güçlükle ilerledi. Yolda kalan araçlar ise itilerek çıkarılmaya çalışıldı. Yolda kalan bir kamyonet sürücüsünün aracının gitmesi arka kasaya binip aracın hareket etmesi için destek sağladığı görüldü. Ara sokaklarda ise kayganlaşan yol nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler zor anlar yaşadı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Söğüt’te Ali Karabulut Kütüphanesi açıldı
Söğüt’te Ali Karabulut Kütüphanesi açıldı
  1. BİLECİK

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666