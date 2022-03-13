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Pendik’te tepsilerle kayan çocuklar, karın tadını çıkardı

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Pendik’te etkili olan yoğun kar kar yağışının ardından çocuklar, sokakları kayak pistine çevirerek tepsilerle kaydı. Renkli görüntülerin yaşandığı o anlar havadan görüntülendi.

Pendik’te tepsilerle kayan çocuklar, karın tadını çıkardı
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Pendik’te etkili olan yoğun kar kar yağışının ardından çocuklar, sokakları kayak pistine çevirerek tepsilerle kaydı. Renkli görüntülerin yaşandığı o anlar havadan görüntülendi.

İstanbul’da kent genelinde kar yağışı etkisini arttırmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken çocuklar, karın keyfini çıkarmak için sokakları doldurdu. Sokaklarda buluşan çocuklar, sokakları kayak pistine çevirdi. Çocukların ve ailelerin gece saatlerinde ellerine aldığı büyük tepsilerle kayması renkli görüntülere sahne oldu. Renkli görüntülerin yaşandığı o anlar havadan dron ile görüntülendi.

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