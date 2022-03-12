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Pendik’te yağan karın altında halay çektiler

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Pendik’te vatandaşlar, kar yağışının altında halay çekip oynadı. Karın keyfini doyasıya çıkaran vatandaşların renkli anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik’te yağan karın altında halay çektiler
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Pendik’te vatandaşlar, kar yağışının altında halay çekip oynadı. Karın keyfini doyasıya çıkaran vatandaşların renkli anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik’te gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar çocuklarıyla birlikte sokaklara akın etti. Mahallede toplanan bir grup vatandaş, kar yağışının altında araçta çalınan halay müziği eşliğinde halay çekip karın keyfini çıkardı. Oyun havası da oynayan vatandaşların renkli görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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