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Pendik’te yollar kara büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

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Pendik’te etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Akşam evlerine gitmeye çalışan sürücüler kaygan zeminde patinaj yaparak güçlükle ilerledi. Yolda kalan ticari bir minibüs, vatandaşlar tarafından itilerek çıkarılmaya çalışıldı.

Pendik’te yollar kara büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
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Pendik’te etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Akşam evlerine gitmeye çalışan sürücüler kaygan zeminde patinaj yaparak güçlükle ilerledi. Yolda kalan ticari bir minibüs, vatandaşlar tarafından itilerek çıkarılmaya çalışıldı.

Megakent İstanbul’da, etkili olan kar yağışı etkisini arttırdı. Pendik Güzelyalı E-5’te evlerine gitmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin kazaya sebebiyet vermemek için E-5 karayolunda otomobillerinin dörtlülerini yakarak ilerlediği görüldü. Yoğun kar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Öte yandan, yolda kalan ticari bir minibüsü vatandaşların iterek çıkarmaya çalıştığı görüldü.

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