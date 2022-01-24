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Pierre Loti’de masalsı kar manzarası

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İstanbul’da gece boyunca etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Megakent’in neredeyse tamamı beyaz örtü ile kaplanırken, Eyüpsultan’da bulunan Pierre Loti Tepesi’nde ise masalsı görüntüler oluştu.

Pierre Loti’de masalsı kar manzarası
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İstanbul’da gece boyunca etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Megakent’in neredeyse tamamı beyaz örtü ile kaplanırken, Eyüpsultan’da bulunan Pierre Loti Tepesi’nde ise masalsı görüntüler oluştu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından hafta sonunda İstanbul’da etkili olan kar yağışı bugün gece ve sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Devam eden kar yağışı sonrası vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Megakenti saran beyaz örtü görenleri kendini hayran bırakan manzaralar oluştururken, Pierre Loti Tepesi’nde ise masalsı görüntüler ortaya çıktı.

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