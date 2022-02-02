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Sağanak yağış şiddetini artırdı: Bozuk mazgallar sokakları felç ediyor

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Tekirdağ’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bu sabah itibariyle etkisini artırdı. Şiddetli yağışla beraber TESKİ’nin tıkalı mazgallarından akan yağmur suları, sokaklara yayılıyor.

Sağanak yağış şiddetini artırdı: Bozuk mazgallar sokakları felç ediyor
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Tekirdağ’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bu sabah itibariyle etkisini artırdı. Şiddetli yağışla beraber TESKİ’nin tıkalı mazgallarından akan yağmur suları, sokaklara yayılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılardan sonra Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, bu sabah şiddetini artırdı. Yağışa karşı şemsiyelerini yanına alan vatandaşlar, sokakta rahat rahat yürürken, şemsiyesiz gezen kimi vatandaşların zor anlar yaşadığı gözlendi.

Bozuk mazgallardan çıkan su, sokaklara yayılıyor

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Sağanak yağışla beraber, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (TESKİ) bozuk ve tıkalı mazgalları üzerinden akan sular sokaklara yaylıyor. Sağanak yağış sebebiyle trafikteki sürücüler de zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor.

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