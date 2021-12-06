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Sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü

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Edirne’de sağanak yağış sonrası kanalizasyonların tıkandığı bozuk yolarda sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zorlandı.

Sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü
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Edirne’de sağanak yağış sonrası kanalizasyonların tıkandığı bozuk yolarda sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zorlandı.

Yağmur sonrası bozuk yollarda oluşan su birikintileri yüzünden araç geçişleri güçlükle sağlandı. İstasyon Mahallesinde Bulunan Nilüfer Caddesi’nde ve tren garı önündeki yolda biriken sular sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı. Yağış sonrasında araçların sıklıkla kullandığı birçok caddede su baskınları meydana geldi. Şiddetli yağışla birlikte adeta göle dönen yollarda, araç sürücüleri hareket etmekte güçlük çekti.

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