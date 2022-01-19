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Sakarya güne karla uyandı

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Sakarya’nın yüksek kesimlerinde hakimiyetini sürdüren kar yağışı, şehir merkezinde de etkili oluyor. Gece etkisin arttıran yağış ile birlikte beyaza bürünen Sakarya’da 5 ilçede okullara 1 gün ara verildi.

Sakarya güne karla uyandı
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Sakarya’nın yüksek kesimlerinde hakimiyetini sürdüren kar yağışı, şehir merkezinde de etkili oluyor. Gece etkisin arttıran yağış ile birlikte beyaza bürünen Sakarya’da 5 ilçede okullara 1 gün ara verildi.

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Sakarya’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde başlayan yağış sonrasında şehirde vatandaşlar güne karla uyandı. Beyaza bürünen şehirde Akyazı, Hendek, Pamukova, Taraklı ve Karapürçek ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Belediye ekipleri ise kentin dört bir yanında karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağışın gün içerisinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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