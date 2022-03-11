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Sakarya güne karla uyandı

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SAKARYA (İHA) – Sakarya’da dün etkisini göstermeye başlayan ve gece saatlerinde de devam eden kar yağışı sonrasında şehir güne karla uyandı.

Sakarya güne karla uyandı
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SAKARYA (İHA) – Sakarya’da dün etkisini göstermeye başlayan ve gece saatlerinde de devam eden kar yağışı sonrasında şehir güne karla uyandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Sakarya genelinde dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Gece boyunca aralıklarla yağan kar, kent genelini beyaza bürüdü. Belediye ekipleri ise şehrin dört bir yanında karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yağışın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

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