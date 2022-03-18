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Sakarya’da kar yağışı başladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Sakarya’da kar yağışı başladı.

Sakarya’da kar yağışı başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Sakarya’da kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan kar yağışı uyarısının ardından Sakarya Valiliği eğitime bir gün ara vermişti. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent genelinde beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Şehrin muhtelif bölgelerinde etkisini arttıran kar yağışı; evlerin çatılarını ve zemini beyaza bürüdü. Yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olması beklenirken, belediye ve karayolları ekipleri de sahada çalışmalarını sürdürüyor.

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