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Sakarya’da kar yağışı etkili oluyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya’da zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı. Etkisini gösteren kar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Sakarya’da kar yağışı etkili oluyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya’da zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı. Etkisini gösteren kar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya’da zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı. Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde etkisini gösteren kar bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Şehrin yapısıyla bütünleşen kar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

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Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre, kar yağışının bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken belediye ekipleri de don ve yol kapanma olaylarına karşı tedbirlerini alarak çalışmalarını sürdürüyor.

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