banner4556

Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 ‘ye düştü

banner4336

Arnavutköy’de bulunan Sazlıdere Barajı’nda su seviyesi yüzde 20’ye geriledi. Adeta dereye dönen baraj, drone ile görüntülendi.

Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 ‘ye düştü
banner3909
banner4558

Arnavutköy’de bulunan Sazlıdere Barajı’nda su seviyesi yüzde 20’ye geriledi. Adeta dereye dönen baraj, drone ile görüntülendi.

İstanbul’da bulunan barajlardaki su miktarı günden güne azalmaya devam ediyor. Arnavutköy’de bulunan İstanbul’un en büyük su kaynaklarından bir tanesi olan Sazlıdere Barajı da alarm veren barajlardan biri. İSKİ verilerine göre Sazlıdere Barajı’nda su seviyesi yüzde 20.8’e düştü. Kuraklıkla karşı karşıya kalan ve adeta dereye dönen baraj, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, geçtiğimiz aylarda sular altında olan yerlerin kuruduğu ve aslında baraj olan kısımda hayvanların otladığı görüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
BASKİ ekipleri Ayvalık’ta ihbarlara anında müdahale...
BASKİ ekipleri Ayvalık’ta ihbarlara anında müdahale...
  1. BALIKESİR

banner4390

banner4321

banner3841