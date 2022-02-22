Şehrin ortasında 550 yıllık ağaç adeta zamana meydan okuyor

Arnavutköy’deki 550 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı adeta zamana meydan okuyor. Apartmanların arasından yükselen dalları ve geniş gövdesi ile görenleri mest eden çınar ağacı vatandaşların ilgisini çekiyor.

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi’nde 550 yıllık olduğu değerlendirilen ancak net olarak kaç yıllık olduğunu bilinmeyen çınar ağacı adeta zamana meydan okuyor. Geçmiş zamanda Emberin olarak adlandırılan Boğazköy Mahallesi hakkındaki en eski belge olan 1497 tarihli tapu tahrir defteri, mahallenin ilk yerleşim noktalarından birisi olduğunu işaret ediyor. Tapu tahrir belgesinde de yer alan çınar ağacı, günümüze kadar ihtişamı ile ayakta durmaya devam ederken, ağacın 1473 yılında dikildiği tahmin ediliyor. Mahalle sakinlerinin altında eski bir kilisenin olduğunu iddia ettiği ağacın altındaki oluktan yıllardır akan doğal kaynak suyu halen vatandaşlar kullanmaya devam ediyor.

Boğazköy Mahallesine 1995 yılında yerleşen Cemal Arslan, “Ben Tokat Reşadiyeliyim bu ağacın altından su çıkıyordu. Ağaç boru ile bir çeşme vardı. O kırılınca bende kesik bir çamın ortasını oyup suyun akmasının devam etmesini sağladım. Buraya yazın bir sürü insanlar gelir çocuklar salıncaklar kurarlar insanlar çay kahve içerler ve giderler. Trakya bölgesinden buraya gelen ziyaretçilerde olur. Bunun büyüklüğünde buralarda ağaç yok zaten. Önceden burada Bulgaristan muhacirleri bulunurlarmış hepsi bir yaşarmış. Bu köy tarihi bir köy. Zamanında çok film çekilmiş bu ağacın altında. Ayrıca ağacın altında kilise de varmış” dedi.

“Bu ağaç Rumlardan kalma”

Köyün yerlilerinden Yücel Özgür, “Bu ağaç Rumlardan kalma. Dedelerimiz zamanında Yunanistan’dan göç etmişler buraya. Önceden kiliseymiş Türkler gelince tarla olarak kullanılmış burayı. Yunanistan’dan gelip tur düzenliyorlar, geziyorlar zaman zaman. Burada onların dedeleri o ağacı falan çok iyi biliyorlarmış. Yazın gruplar halinde hep ziyaret ediyorlar burayı. Belediye tarafından da koruma altına alındı. O ağaç köyde çok eski. Kemal Sunal, Şener Şen gibi tüm artistler buraya gelmiştir film çekmek için” şeklinde konuştu.