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Sel sonrası yıkım kararı verilen 3 evde tahliye

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde selde zarar gören 3 ev için alınan yıkım kararının ardından eşyalar tahliye ediliyor.

Sel sonrası yıkım kararı verilen 3 evde tahliye
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde selde zarar gören 3 ev için alınan yıkım kararının ardından eşyalar tahliye ediliyor.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ilçede bulunan dere taştı. Taşkın sonucu Yıldırım ve Yılmaz Mahallelerinde birçok ev ve iş yerlerini su bastı. Oluşan taşkın sonucu 3 evde yıkım kararı alındı. Yıkım kararı alınan 3 evin eşyaları tahliye edilmeye başlandı.

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Taşkın sonrası evde mahsur kaldıklarını ve botla tahliye olduklarını dile getiren Aydın Tayfur, “Selde botla tahliye olmuştuk. Evimize tahliye kararı çıktı, evimizi boşaltıyoruz. 15 yıldır burada oturuyorduk. Selden sonra evimiz yan yattı, oturulacak gibi değil” dedi.

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