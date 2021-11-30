banner4556

Şiddetli lodos enerji hatlarını tahrip etti

banner4336

Marmara bölgesinde etkili olan lodos ve yağış hayatı felç etti. Bursa’da şiddetli lodos sebebiyle devrilen ağaçlar elektrik hatlarına zarar verdi.

Şiddetli lodos enerji hatlarını tahrip etti
banner3909
banner4558

Marmara bölgesinde etkili olan lodos ve yağış hayatı felç etti. Bursa’da şiddetli lodos sebebiyle devrilen ağaçlar elektrik hatlarına zarar verdi.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesinde lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar, bölgede büyük paniğe sebep oldu. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda, elektrik direkleri ve hatlar büyük hasar gördü. UEDAŞ ekiplerinin yağmur altında saatler süren çalışmasıyla hatlar onarılırken, Güney Marmara’da enerji arzında aksama olmaması için hummalı çalışmalar devam ediyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursa’daki facia gün ağarınca ortaya çıktı
Bursa’daki facia gün ağarınca ortaya çıktı
  1. ASAYİŞ

banner4391

banner4349

banner3841