Silivri Belediyesinden Anlamlı ‘Çevre Günü’ Etkinliği

Silivri Belediyesi, 5 Haziran Çevre Günü dolayısıyla Silivri sahilinde farkındalık standı açtı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü öncülüğünde Çiğdemler Grup, GCL Geri Kazanım ve Rafineri A.Ş., Aj İnternational Grup işbirliği ile oluşturulan farkındalık alanı ve bilgilendirme standında vatandaşlara çevre kirliliği, geri dönüşüm ve atık yönetimi konularını içeren broşürler dağıtılarak bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında standa gelen çocuklara çevre farkındalığı oluşturan boyama kitapları, kumbara, atık pil kutusu ve oyuncaklar dağıtılırken, sahil boyunca çevre ve deniz kirliliğine yönelik görsel sergi düzenlendi.

Çevre Günü farkındalık alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak; ilçemiz genelinde yürüttüğümüz bütün proje ve çalışmalarda çevreyi ve yeşili korumaya özen gösteriyoruz. Sahillerimizi, havayı, suyu ve doğal kaynaklarımızı korurken, ağaçlandırma çalışmalarımızla ilçemizin yeşil alan kapasitesini artırıyoruz. Özellikle ‘Sıfır Atık Projesi’ ile atıkların kaynağında ayrıştırılması amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Çevreye ve doğaya zarar verecek atıkların geri dönüşüme kazandırılması için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerimizin çevreyi korumak adına her zamankinden daha fazla üzerine düşeni yapması gerektiği apaçık ortadadır. Çevre bizlere miras değil emanettir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak bizim elimizde." dedi.

Başkan Yılmaz, kordon boyunca konumlandırılan ve deniz kirliliğinde insan faktörüne dikkat çekilen görselleri inceledikten sonra programdan ayrıldı.