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Silivri ve Çatalca’nın köylerinde kar yağışı başladı

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İstanbul’da Silivri ve Çatalca’nın köylerinde kar yağışı başladı. Çatalca-Binkılıç yolunda bir tır kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı.

Silivri ve Çatalca’nın köylerinde kar yağışı başladı
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İstanbul’da Silivri ve Çatalca’nın köylerinde kar yağışı başladı. Çatalca-Binkılıç yolunda bir tır kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı.

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İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Silivri ve Çatalca’nın köylerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Çatalca Çakıl Mahallesi’nde ve Silivri’ni bazı köylerinde beyaz örtünün yolları kapladığı görüldü. Çatalca-Binkılıç yolunda ise bir tır, kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Ekipler tırın kurtarılması için çalışma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022, 10:05
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