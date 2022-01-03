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Sis altında kalan Bursa drone ile görüntülendi

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Bursa’da sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösteriyor. Sis altında kalan şehrin İHA muhabirleri tarafından drone ile görüntüsü izleyenleri büyüledi

Sis altında kalan Bursa drone ile görüntülendi
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Bursa’da sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösteriyor. Sis altında kalan şehrin İHA muhabirleri tarafından drone ile görüntüsü izleyenleri büyüledi

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Hava sıcaklığının 5 derece olduğu Bursa şehir merkezinde sis trafiği etkiledi.

Özellikle şehrin batısında Nilüfer ve Görükle bölgesi ile Mudanya yolu sis altında kalırken, görüş mesafesi bazı noktalarda 10 metreye kadar indi. Sislerin arasında kalan Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu ve şehir merkezi İHA muhabirleri tarafından drone ile görüntülendi.

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