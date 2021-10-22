Sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Edirne’de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesinin belirli ölçüde azalmasına sebep oldu.

Sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
banner3909
banner4336

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Edirne’de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesinin belirli ölçüde azalmasına sebep oldu.

Etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde bulunan birçok tarihi köprü ve Selimiye Camii adeta gözden kayboldu. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, tarihi köprülerde oluşan sis manzarası karşısında hayran kaldılar. Sis, Mimar Sinan’ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camii’ne ayrı bir güzellik kattı. Renk cümbüşü ile buluşan sis, ilerleyen saatlerde etkisini kaybetti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Drag ve Süpermoto Şampiyonaları Antalya ve Uşak’ta...
Drag ve Süpermoto Şampiyonaları Antalya ve Uşak’ta...
  1. SPOR

banner4390

banner4349

banner3841