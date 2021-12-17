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Siste kaybolan rüzgar türbinleri drone ile görüntülendi

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Balıkesir’in Edremit yolu üzerinde bulunan Atatepe sanayi bölgesinde rüzgar türbinleri adeta sis içinde kayboldu. Atatepe’de ortaya çıkan sis kısa sürede rüzgar türbinlerini kapladı.

Siste kaybolan rüzgar türbinleri drone ile görüntülendi
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Balıkesir’in Edremit yolu üzerinde bulunan Atatepe sanayi bölgesinde rüzgar türbinleri adeta sis içinde kayboldu. Atatepe’de ortaya çıkan sis kısa sürede rüzgar türbinlerini kapladı.

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Balıkesir’de sisin çöküşü havadan görüntülendi. Sisin rüzgar türbinleri üzerinden inişi saniye saniye kaydedildi. Kartpostallık görüntülerde rüzgar türbinleri şehrin arkasından beliren sis bulutu, birkaç dakika içinde rüzgar türbinlerini kapladı. Şehrin yüksek noktasında bulunan rüzgar türbinleri adeta görsel şölen oluşturdu.

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