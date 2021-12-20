Soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Trakya Bölgesi için yapılan uyarıda hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde Salı günü (yarın) hissedilir derecede hava sıcaklıklarının düşeceği, özellikle hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece birden düşeceği tahmin ediliyor.

Tahminlere göre Tekirdağ’da hafta içerisinde en düşük sıcaklık 2 dereceye, Kırklareli ve Edirne’de ise sıcaklık seviyelerinin eksi 4 dereceye kadar inmesi bekleniyor.