Sokak köpekleri koyunlara saldırdı: 7 koyun telef oldu

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde sokak köpekleri ahırdaki koyunlara saldırdı. 7 koyunun telef olduğu olayda, yaklaşık 10 koyun da yara aldı.

Olay, Taraklı ilçesi Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çamdibi’ne ait koyun ahırına bölgede bulunan sokak köpekleri girdi. İçeride bulunan koyunlara saldıran sokak köpekleri 7 koyunu telef ederken, yaklaşık 9 tanesini de yaralandı. Ahırın sahibi Mehmet Çamdibi’nin oğlu Özcan Çamdibi, “Yeni aldığımız yaklaşık 20 tane koyun ve oğlaklardan oluşan sürümüz sokak köpekleri tarafından parçalandı. 7 tanesi telef oldu, 9-10 tanesi de yaralı. İlgili makamlara gidip bilgilendirmemize rağmen hiç kimse ilgilenmedi. Yetkililerden bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz” dedi.