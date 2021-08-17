Sultanbeyli’de Deprem ve Afet Eğitim Merkezi açılış çalışmaları devam ediyor

Deprem başta olmak üzere yaşanabilecek afet durumu karşısında etkin mücadele vermek, afet bilinci oluşturmak ve Sultanbeyli’yi afetlere hazır bir ilçe haline getirmek adına Sultanbeyli Deprem ve Afet Eğitim Merkezinin açılması için çalışmalar sürüyor.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından ilçeye Deprem ve Afet Eğitim Merkezi açılıyor. 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümünde Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, çalışmaları devam eden Deprem ve Afet Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu. Merkezde afetler konusunda uygulamalı eğitimlerin de verileceği öğrenildi. Eğitim merkezi, yaşanılacak olası bir afet durumunda vatandaşlar için yaşam alanına dönüşebilen bir yapı olarak tasarlandı.

İlk afet merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması sebebi ile, meydana gelen sel ve yangınların ülkenin bu tür durumlara hazırlıklı olması gerektiğini gösteriyor. Bu kapsamda daha önce Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi’ni (SAKUT) kuran Sultanbeyli Belediyesi şimdi de afetlere karşı Deprem ve Afet Eğitim Merkezi projesini hayata geçirmek üzere çalışmalarına devam ediyor. 14 bin metrekare alan üzerinde kurulma çalışmaları devam eden Deprem ve Afet Eğitim Merkezi, ilk afet merkezlerinden biri olma özelliğini taşımakta. Proje alanında ilk yardım, sel, enkazdan kurtarma ve yangın eğitimlerinin verileceği parkurlar ve afet sergi alanı, amfi bilgilendirme alanı, dönüşebilir mesire alanı, acil toplanma alanları, simülasyon odası, deprem simülasyon odası, restoran ve aş evinden oluşacak. Bunlara ek olarak, acil durum lojistik merkezi, seminer salonu, geçici sığınma evleri, koordinasyon merkezi, 8 kişilik deprem çadırları, helikopter pisti yer alacak.

Deprem ve Afet Eğitim Merkezi ile ilgili açıklama yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Ülkemizin çeşitli noktalarında yangınlar, ardından sel felaketleri oluştu. İlk olarak yangınlarda ve sel felaketlerinden hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kayıp olan vatandaşlarımızın bir an önce bulunmasını temenni ediyoruz. Yaralı olan vatandaşlarımıza da şifa diliyoruz. Yangınlardan, sel felaketlerinden veya dünyanın çeşitli bölgelerinde oluşan iklim farklılıklarından ders almamız gerektiğini özellikle söylemek gerekiyor. Marmara depreminin malum yirmi ikinci yılına geliyoruz. Marmara depreminde de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Bir taraftan deprem diğer taraftan yangın, sel ve benzeri felaketlere maruz kalan yurdumuzun, çeşitli tedbirler alması gerekiyor. Bizler de bu anlamda el ele vererek felaketlerde devletimizin, vatandaşımızın yanında olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Hem yangınlara, hem de sel felaketine devlet başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan organizasyona bizler de Sultanbeyli Belediyesi olarak destek olduk. Araçlarımızla çalışma arkadaşlarımıza karınca kararınca destek olmaya çalıştık. Yangınları söndürmeye çalıştık. Sel felaketinde mağdurlarımızı kurtarmaya çalıştık” dedi.

“Öğrencilerimizi burada eğitmek istiyoruz”

Milli Eğitim ile protokol imzalayıp öğrencilere deprem ve afet merkezinde öğrencilere eğitim vermek istediklerini belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Hem kentsel dönüşüme hazırlık, hem deprem hem de diğer olası afetlerde karşı karşıya kaldığımızda hazır olabilmek için arkamda gördüğünüz deprem ve afet eğitim merkezini on beş dönümlük bir alan üzerinde oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah burası tamamlandığında burada vatandaşlarımızı özellikle Milli Eğitim’le protokol imzalayarak öğrencilerimizi burada eğitmek istiyoruz. Olası felaketlere karşı hazırlamak istiyoruz. Burası park olarak görevini sürdürürken, kamelyalarda vatandaşlarımız normal zamanlarda park olarak dinlenirken, İnşallah olmaz ama olası felaket anında kamelyaları hemen prefabrik evlere dönüştürebileceğimiz bir sistemi oluşturuyoruz. Kafeteryamızın hızlı bir şekilde aş evine dönüştürülüp burada sıcak yemeğin dağıtılabileceği ve olası afetin işin uzmanları tarafından burada yönetilebileceği bir atmosfer oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah tamamlandığında hem Sultanbeylimizin hem de İstanbul’umuzun hizmetine sunmuş olacağız. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Merkez binalarımız yılbaşında tamamlanmış olacak. Ardından diğer çalışmaların da bitmesini hızlı bir şekilde takip edeceğiz. Biter bitmez de dediğim gibi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.