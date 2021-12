Sultangazi’de binicilik tesislerindeki atların bakımı özenle yapılıyor

Sultangazi Belediyesinin Mimar Sinan Şehir Ormanları’ndaki binicilik tesislerinde 17 at bulunuyor. Belediye ekipleri, temizlikten tımara, veteriner işlerinden nal bakımına kadar, tesisin sevimli sakinlerinin ihtiyaç duyduğu tüm bakımları özenle gerçekleştiriyor.

Sultangazi Belediyesinin Mimar Sinan Şehir Ormanları’nda bulunan binicilik tesisleri, yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Sultangazililerin yanı sıra çevre ilçelerden vatandaşlar da tesislere yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilginin odağında olan sevimli atlara, belediye ekiplerince özenli bir bakım uygulanıyor. Ekipler, en başta tesislerin temizliğine büyük önem veriyor. Tesisler iki günde bir ilaçlı sularla yıkanırken atların kaldığı ağıllar da her gün temizleniyor. Ayrıca yıl içinde düzenli aralıklarla boya ve badana işlemleri uygulanıyor. Sultangazi Belediyesinin veteriner hekimleri, her 15 günde bir atları muayene ediyor. Rutin muayenelerin yanı sıra gerekli aşılamaları da yapan veteriner hekimler, acil sağlık durumlarında da hızla gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyor.

Periyodik bakım işlemleri aksatılmıyor

Binicilik tesislerindeki 17 at, her sabah tırmalanıyor ve atların tımarı yapılmadan kesinlikle eyer vurulmuyor. Aksi takdirde oluşabilecek rahatsızlıkların ve yaraların böylece önüne geçilmiş olunuyor. Nalları eskiyen atlara hemen yenileri takılıyor. Ayrıca yılın belli dönemlerinde de atların tüyleri kırpılıyor. Sultangazi Belediyesi Binicilik Tesisleri’nde şu an 17 at bulunuyor. Bu atlardan üçü aileye yeni katıldı. Yavrulardan ikisine Sultan ve Nazlı isimleri verilirken üçüncüsüne ise henüz isim aranıyor. Aralarında 3 midilli bulunan tesisin sevimli atları, haftanın yedi günü ziyaretçilerini bekliyor.