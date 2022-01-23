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Tarihi yarımada gelinliğini giydi

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Tarihi yarımada ve Sultanahmet Meydanı, kar yağışı ile beyaza büründü. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.

Tarihi yarımada gelinliğini giydi
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Tarihi yarımada ve Sultanahmet Meydanı, kar yağışı ile beyaza büründü. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.

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İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin birçok bölgesini beyaza bürüdü. Sultanahmet Meydanı’nı kaplayan beyaz örtü eşsiz manzarasıyla büyüledi. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nın üzeri beyaz örtü ile kaplandı. Beyaz örtü ile kaplanan tarihi yarımada havadan görüntülendi.

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