Tedavi edildi, doğaya böyle koştu

Kocaeli’de yaralı ve bitkin halde bulunduktan sonra Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan su tavuğu, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yaralı ve bitkin halde olan su tavuğu bulundu. Tavuk, tedavi edilmek üzere Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Burada veteriner hekimler tarafından kontrol edilen su tavuğunun 190 gram olduğu belirlendi. Az beslenme sebebiyle güçten düştüğü belirlenen su tavuğunun sağlığına yeniden kavuşabilmesi için uygun yem rasyonu hazırlandı. Dinlenmesi için rehabilitasyon bölümüne alınan su tavuğuna, beslenmesine ek olarak vitamin ve mineral takviyesi de yapıldı. Su tavuğunun tedavisi tamamlandı ve bugün doğaya salındı.

"Yaşamına sulak alanlarda devam ediyor"

Yıl içerisinde tedavisi için kendilerine ulaştırılan 844 hayvanın 414 tanesinin tedavisinin tamamlanıp doğaya salındığını kaydeden Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, "Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimizde tedavisi gerçekleştirilen su tavuğumuzu tekrar doğaya saldık. Su tavuğu, zabıta ekiplerinden gelen ihbar üzerine bulunup Ormanya’daki Rehabilitasyon ve Kurtarma Merkezimize getirildi. Burada kendisine uyguladığımız vitamin ve takviyelerle bir an önce sağlığına kavuşması için gerekli tüm çalışmalar gerçekleştirildi. Veteriner hekimimizin kontrolünde tedavileri tamamlandıktan sonra Ormanya içerisinde bulunan sulak alanda canlıyı tekrardan doğaya kazandırmış olduk. Bu sene içerisinde 844 tane hayvanımızın tedavisi için bize ulaşıldı ve bunların 414 tanesini tekrardan doğaya geri kazandırma fırsatı elde ettik. Bu yüzden de ekip olarak büyük mutluluk yaşıyoruz. Su tavuğu omnivor ve Dünya’nın birçok yerine yayılan bir canlı olarak biliniyor. Beslenmesini daha çok böcekçil şekilde gerçekleştiriyor. Yaşamına genellikle sulak alanlarda devam eden bir canlı" şeklinde konuştu.