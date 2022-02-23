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Tedavi edilen 335 hayvan doğaya salındı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, 2021 yılında tedavisi tamamlanan 335 yaban hayvanı doğaya saldı.

Tedavi edilen 335 hayvan doğaya salındı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, 2021 yılında tedavisi tamamlanan 335 yaban hayvanı doğaya saldı.

Bursa Şube Müdürlüğü Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde 2021 yılında 335 yaban hayvanı, uzman veteriner hekimler tarafından tedavi edildi. Titizlikle yürütülen rehabilitasyon süreçleri tamamlandıktan sonra ise doğal ortamları olan doğaya salındı.

Doğaya salınan hayvanların listesi ise şu şekilde sıralandı;

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"1 ak pelikan, 25 Akdeniz martısı, 2 atmaca, 1 bülbül, 2 çakal, 2 çulluk, 12 ebabil, 1 ishakkuşu, 1 karatavuk, 7 karga, 24 kaya güvercini, 1 kaya kartalı, 1 kerkenez, 7 kirpi, 1 kukumav, 16 kumru, 9 leylek, 1 öter ardıç, 3 peçeli baykuş, 1 saksağan, 2 serçe, 1 sutavuğu, 1 şahin, 1 bayağı şahin, 7 tilki, 5 tosbağa, 2 yalıçapkını, 2 yediuyur ve 197 yeşilbaş ördek."

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