Tekirdağ’da ÇED hükümlerine uymayan 11 işletmeye 359 bin TL ceza

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ÇED konularıyla ilgili 2021 yılında yapılan çalışmalarda, ÇED Yönetmeliği hükümlerine uymayan 11 adet işletmeye faaliyet durdurma ve 359 bin 475,14 TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce ÇED raporu konularında 2021 yılında yapılan çalışmalar kapsamında, toplam yatırım tutarı 2 milyar 18 milyon 677 bin 660 TL olan 74 adet işletmeye "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilirken, 395 adet işletmeye de "ÇED Kapsam Dışı" kararı verildi. 12 adet işletmenin Proje Tanıtım Dosyası ise iptal/iade edildi. Toplam yatırım tutarı 5 milyar 976 milyon 331 bin 830 TL olan 20 adet işletmeye "ÇED Olumlu" kararı verilerek, 8 adet işletmenin ÇED Başvurusu iptal edildi.

“ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmadan yatırıma başlanan/kurulan işletmelerin, Çevre Kanunu’nun 15. maddesine istinaden ÇED Yönetmeliği (19.maddesinin (a) bendi) gereğince faaliyeti durduruluyor. Bu durumda, Çevre Kanununun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca idari para cezası uygulanıyor.

ÇED Yönetmeliği hükümlerine uymayan 11 adet işletmeye faaliyet durdurma ve 359 bin 475,14 TL idari para cezası uygulandı.