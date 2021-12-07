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Tekirdağ’da karga istilası: Gökyüzünde korku sahnelerini aratmayan görüntüler

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Tekirdağ merkezde karga sürüsü gökyüzünü istila ederken, filmlerdeki korku sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Tekirdağ’da karga istilası: Gökyüzünde korku sahnelerini aratmayan görüntüler
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Tekirdağ merkezde karga sürüsü gökyüzünü istila ederken, filmlerdeki korku sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Tekirdağ sahili yakınlarında akşam saatlerinde bir anda ortaya çıkan karga sürüsü kentin semalarını işgal etti. Gökyüzünde kalabalık karga sürüsünü gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Akşam karanlığının çökmeye başladığı saatlerde, gökyüzünü bir anda istila eden binlerce karganın Süleymanpaşa ilçesi semalarında atik ve hızlı bir şekilde hareketleri, filmlerdeki korku dolu sahneleri hatırlattı.

Gökyüzünü uzun bir süre işgal eden karga sürüsü, ilerleyen saatlerde ortadan kayboldu.

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