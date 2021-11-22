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Tekirdağ’da kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Tekirdağ’da kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibararen Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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