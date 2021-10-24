Tekirdağ’da sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü

Tekirdağ’da Malkara-Şarköy karayolunda yoğun sis görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesine neden olurken, Malkara ilçesinde karla karışık yağmur etkili oldu.

banner4336

Tekirdağ’da Malkara-Şarköy karayolunda yoğun sis görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesine neden olurken, Malkara ilçesinde karla karışık yağmur etkili oldu.

Malkara-Şarköy karayolunda bu sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle göz gözü görmezken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük yaşadı. Yaşanan sis sebebiyle trafik ekipleri de kontrollerini sıklaştırdı.

Malkara ilçesinde etkili olan karla karışık sağanak yağış sebebiyle İstanbul-Çanakkale yolunda da sürücüler yer yer ilerlemekte güçlük çekti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yıldırım’da ‘Yakın Tarih Seminerleri’ başladı
Yıldırım’da ‘Yakın Tarih Seminerleri’ başladı
  1. BURSA

banner4391

banner4324

banner3841