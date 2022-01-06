Tekirdağ’da yarım asırlık limanda tekne çekecek yer kalmadı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 1960’lı yıllarda sayıları 30 ile 40 arasında değişen balıkçı teknesi için kurulan limanda yarım asrın ardından tekne konulacak yer kalmadı.

1960’lı yıllarda Tekirdağ’da sayıları 30 ile 40 arasında değişen balıkçı teknesi için kurulan Süleymanpaşa Balıkçı Limanı, günümüzde teknelerle dolup taşıyor. Yarım asrı aşkın zamanda nüfusun artması ve balıkçılıkla ilgilenen vatandaşların artması sonucu 30-40 olan tekne sayısı 2022 yılı itibariyle 200’ün üzerine çıktı.

Dubalama yöntemiyle rıhtım genişletildi

Zaman zaman tekne konulacak yerin kalmadığı limanda, avdan dönen bazı balıkçılar teknelerini beton karaya çekerek istirahate çekiliyor. Sayılarının artması sonucu limanın iç kesimlerine doğru teknelerin bağlanılması için dubalama yöntemiyle rıhtım genişletilirken, limanın kuruluşuna şahitlik eden eski balıkçılar, yarım asır zamanda limandaki değişiklikleri anlattı.

“Liman yapılınca bütün balıkçılar rahatladı”

72 yaşındaki eski balıkçılardan Aydoğan Özkaragöz, “Burada balıkçılarda ilk kurucularındanım. Bereketli olsun çok iyi bir limanımız oldu ama şu anda liman bize kifayet vermiyor. Kayıklar çoğaldı, yetmiyor. Büyük gırgırlar geliyor. Ama bereket versin bugüne kadar idare etti. Biraz kalabalık olunca ihtiyaca cevap vermiyor artık. Daha önce burası sahildi. 1965’te burası kuruldu. Burada sahil yolu yapıldı ondan sonra liman bize şart oldu. O zaman liman yapılınca bütün balıkçılar rahatladı. Ondan önce devamlı kayıkları karaya çekiyorduk” diye konuştu.

“30-40 tane kayık vardı”

1951 senesinden beridir balıkçılık yapan ve balıkçılık mesleğinin tamamını bu limanda geçiren 79 yaşındaki Ali Hiçsolmaz, “Temeli atıldı, 1966 yılında liman bitti. Bir sene sonrada etrafına rıhtımlar atıldı. O zaman 30-40 tane kayık vardı. Şimdi 200 tane kayık var. Burası kumdu. Kayıkları çekerken batıyordu. Çok zahmet çekiyorduk. Sonra beton yapıldı. Buranın kuruluşu 1964 yılı” dedi.